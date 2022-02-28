Посвящённая жизни Ахмета Байтурсынова книга «Ұлт ұстазы» презентована в Костанае

КОСТАНАЙ .КАЗИНФОРМ— В КРУ имени А.Байтурсынова в рамках 160-летия Ахмета Байтурсынова прошел круглый стол «Ұлт ұстазы» с участием костанайских учёных и приглашённых гостей из столицы, в ходе которого презентована книга о жизни просветителя. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе круглого стола прошла презентация книги поэта Серикбая Оспанова «Ұлт ұстазы», посвящённой жизни Ахмета Байтурсынова.

«Стоит отметить бесценный труд наших байтурсыноведов, изучающих жизнь и творчество Ахмета Байтурсынова. Книга известного ученого и поэта Серикбая Оспанова «Учитель нации» издана в рамках юбилея в Турции при поддержке Международной организации тюркской культуры. Также книга была презентована ​на прошлой неделе в Алматы. Сегодня уже мы являемся свидетелями презентации этой книги»,- отметил в ходе приветственного слова аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Аким области отметил, что посвященные юбилею просветителя мероприятия стартовали на прошлой неделе в столице и продолжаются сегодня в родном регионе Байтурсынова.

Глава региона также рассказал, что в начале года он побывал с рабочим визитом в родном районе Байтурсынова - в Жангельдинском, где встретился с населением. В ходе встречи жители села озвучили имеющиеся вопросы по ремонту дорог, подключению к сети Интернет и повышении качества медицинского обслуживания. В связи с этим руководство области уже принимает дополнительные меры.

«При утверждении бюджета на 2022 год на ремонт 11,4 км автодороги «Шубалан-Карасу» выделено 450 млн тенге. Также за счет областного бюджета планируется построить новый медицинский пункт в селе Ахмета Байтурсынова, отремонтировать сельскую поликлинику в селе Акколь и оснастить ее современным медицинским оборудованием», - проинформировал А. Мухамбетов

Также в рамках выше озвученных задач планируется отремонтировать музей Ахмета Байтурсынова и Миржакыпа Дулатова в поселке Торгай. Кроме того, из областного бюджета выделены средства на реконструкцию дома, где родился А.Байтурсынов. Его планируют отремонтировать и превратить в дом-музей.

В следующем учебном году из местного бюджета планируется выделение средств на присуждение стипендий имени Ахмета Байтурсынова по важным для региона специальностям, а именно: 15 грантов по 750 тысяч тенге в год.

Основные мероприятия, посвященные юбилею Ахмета Байтурсынова, планируется провести в день его рождения - 5 сентября.