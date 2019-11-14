Посвященная роли султана Ораз-Мухаммеда конференция прошла в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Москве прошла международная конференция «Роль Ораз-Мухаммеда Онданулы в современной истории», посвященная изучению личности и деятельности Ораз-Мухаммеда – основателя дипломатических отношений Казахстана и России, султана из династии Джучи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Чингизиды оставили заметный след в московском государстве - конференция в Москве

В мероприятии, прошедшем на площадке посольства Казахстана в России, приняли участие научные деятели, историки и этнографы двух стран.

Открывая конференцию, Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов сказал, что в начале ХVII века Ораз-Мухаммед участвовал в формировании дипломатических основ между Казахским государством и Российской империей.

«Весьма глубокие исследовательские биографические материалы и события, непосредственно связанные с султаном Ораз-Мухаммедом, представлены в романе выдающего казахского писателя Мухтара Магауина «Вешние снега», - рассказал И.Тасмагамбетов. - Славные деяния Ораз-Мухаммеда в российских просторах были известны не только в Великой степи, но и далеко за ее пределами».

«С его именем и деятельностью связаны судьбоносные страницы лихолетья Великой смуты, окончательно повернувшей Россию на многовековой путь прогресса и процветания. Не случайно Ораз-Мухаммед в народной памяти не в меньшем почете, чем имена прославленных царей и великих ханов, - сказал глава диппредставительства. - Все это, в конечном итоге, составляет единую духовную память и культуру наших народов».

Директор Института истории и этнологии им.Ч. Ч. Валиханова Зиябек Кабульдинов также акцентировал внимание на том, что государственный деятель Ораз-Мухаммед имеет одинаковое отношение, как казахстанской, так и российской истории.

«Ораз-Мухаммед - известный султан, выходец из Туркестана, который в возрасте 16-ти лет попал на территорию московского государства и проявил себя как государственник и военачальник, который создал основу для добрых, мирных дипломатических отношений между двумя соседними государствами», - сказал З. Кабульдинов.

Руководитель Центра сравнительного изучения цивилизаций Института научной информации по общественным наукам РАН Илья Зайцев представил результаты исследований документальных материалов из архивов РАН о Касимовском ханстве, собранных в начале ХХ века советским востоковедом-тюркологом В.А. Гордлевским.

С его слов, сохранившиеся документы середины XVI века в форме копий и оригиналов раскрывают отдельные сведения о территориальных границах Касимовского ханства, укладе жизни и отношениях с Москвой. «Эти документы являются для нас очень важными. Это большое подспорье для изучения Касимова ханства в XVII-XVIII веках», - сказал И.Зайцев.

«Документы до сих пор все еще не опубликованы. Однако они заслуживают отдельного исследования, поскольку это уникальный комплекс источников, раскрывающий историю Касимова», - сообщил он.

Старший научный сотрудник Института российской истории РАН Андрей Беляков отметил, что в последнее время биография Ораз-Мухаммеда является очень востребованной и в России, и в Казахстане.

«К сожалению, у нас очень мало информации по этому периоду. Можно найти некоторые архивные подлинники и документы, также иногда помогает новое прочтение старых документов. Издатели зачастую просто проигнорировали тексты, которые было тяжело прочитать, также пропускали приписки, сделанные на полях этих документов, - сказал А.Беляков. - Однако сейчас мы можем значительно скорректировать наше представление об Ораз-Мухаммеде».

«Мы делаем вывод о том, что сюжеты взаимодействия казахов и Московского государства в период, когда общепринятым считалось, что после 80-х годов XVII века, когда фиксировались первые контакты Казахским государством и Московским царством, прерываются после 90-х годов. Да, дипломатические контакты прерывались. Но что касается житейских контактов, контактов на уровне общения и проживания, они продолжались, и чингизиды, проживая в Московском государстве, оставили здесь свой заметный след», - заключил А.Беляков.

В ходе встречи представители научных кругов Казахстана и России обменялись последними исследовательскими изданиями, посвященными вопросам истории двух стран.