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Посвященная казахским деятелям выставка открылась в Санкт-Петербурге

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Апреля 2022, 19:36
Посвященная казахским деятелям выставка открылась в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - В Российской национальной библиотеке состоялась торжественная церемония открытия книжной выставки, посвященной 150-летию казахского общественного деятеля, ученого лингвиста Ахмета Байтурсынова и 125-летию выдающегося писателя, академика Мухтара Ауэзова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Выставка организована генеральным консульством РК в Санкт-Петербурге совместно с Российской национальной библиотекой и казахской диаспорой Санкт-Петербурга. В мероприятии приняли участие руководство библиотеки, общественные деятели, представители казахской и других диаспор, проживающих в Санкт-Петербурге, а также петербуржцы и гости города.

На выставке были представлены более 100 различных уникальных экспозиций, в частности оригинал программной статьи Ахмета Байтурсынова в первом номере газеты «Qazaq» от 2 февраля 1913 года, русский букварь Мухтара Ауэзова для казахских детей «Новый аул» 1929 года издания.

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Участники выставки особо отметили важность проводимого мероприятия в расширении и укреплении двустороннего гуманитарного сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

По итогам выставки было решено организовать в сентябре 2022 года полномасштабную выставку работ М. Ауэзова, которая также предоставит возможность ознакомить петербургскую аудиторию с культурным наследием и духовным богатством народа Казахстана.

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