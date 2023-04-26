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Посвященная 800-летию Султана Бейбарыса конференция прошла в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
26 Апреля 2023, 21:37
Посвященная 800-летию Султана Бейбарыса конференция прошла в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошла международная научно-практическая конференция «Ұлы дала барысы – Бейбарыс Султан», посвященная 800-летию Султана Бейбарыса – исторической личности, правителя, знаменитого сына степи Дешт-и-Кипчак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основная цель международной конференции - популяризация и привлечение внимания исследователей к изучению жизненного пути, наследия правителя Египта, выдающегося государственного деятеля султана Бейбарыса.
Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы поделился историческими сведениями о прославленном деятеле.
«Наш великий предок Бейбарыс по-особенному относился к религии, став защитником священных для мусульман городов Мекки и Медины. Он считался покровителем и слугой этих земель. Будучи султаном, оказывал помощь и поддержку мусульманскому миру. Султан Бейбарыс внес свой неоценимый вклад в процветание исламского мира. Эти моменты озвучили в своих выступлениях многие ученые. Всем известно, что казахская земля является родиной многих великих личностей. Султан Бейбарыс - одна из величайших фигур тюркского народа. В июне в Египте пройдет торжество, посвященное нашему предку. В этой стране сохранилась мечеть, построенная по приказу султана, внутри которой изображены казахские орнаменты, все это сохранено по сей день. В ней проведен капитальный ремонт. В следующем году мы планируем посетить Египет и принять участие в открытии этой мечети после реставрации. Это своего рода символ дружбы между Казахстаном и Египтом. Также в сентябре в Алматы мы планируем организовать конференцию к юбилейной дате», – сказал председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.
На конференции, в которой приняли участие ученые из Казахстана, Турции, Саудовской Аравии, заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев рассказал о роли Султана Бейбарыса в истории ислама и казахского общества.
«Султан Бейбарыс, как личность, как фигура, особенно ценен для нас. Во многих исторических источниках приводятся свидетельства о том, что султан Бейбарыс из Дешт-и-Кипчакской степи, происходил из рода Берш, проживавшего на территории современной Атырауской области. Это регион дельты реки Жайык. Исторический факт, что султан Бейбарыс – наш предок, вызывает у нас особую гордость. Проведение сегодняшней конференции в нашем регионе очень важно и значимо для нас. На конференцию приехали ученые-исследователи международного уровня, которые открыли новые исторические данные о жизни и роли Султана Бейбарыса», – сказал заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев.
В рамках мероприятия были представлены научные доклады, посвященные истории жизни Султана Бейбарыса.
В честь 800-летия великого правителя газетой «Мұнара» и журналом «Иман» объявлен республиканский творческий конкурс «Ұлы даланың барысы – Бейбарыс Султан».


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