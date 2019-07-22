Посвященная 65-летию космодрома Байконур выставка пройдет в Казахстане в 2020 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписи РК (ЦГА КФДЗ РК) выступит организатором историко-документальной выставки, посвященной 65-летию космодрома Байконур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в архиве, историческое прошлое всех народов и государств, взаимосвязано, и в настоящее время ни одно государство не может развиваться обособленно, не имея культурных, экономических, политических и научных связей с другими странами.

Поэтому, с целью установления и развития профессиональных связей в области архивного дела Казахстан в 1994 году Казахстан стал полноправным членом Международного совета архивов (МСА) - международной неправительственной организацией, которая вот уже более 60 лет объединяет архивные учреждения и специалистов практиков по всему миру.





«Международный совет архивов на одном из своих заседаний запланировал в 2020 году организовать историко-документальную выставку в Казахстане, посвященную 65-летней годовщине образования космодрома Байконур. В данный момент ведутся подготовительные работы, по написанию концепции выставки, определению места ее проведения, подборке документов. Ответственными за организацию выставки являются Центральный государственный архив РК и Центральный государственный архив научно-технический документации РК. Участниками выставки будут: Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписей РК, а также Федеральное архивное агентство (Росархив) и Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД)», - рассказали в архиве.

Между тем, в фондах ЦГА КФДЗ РК имеются интереснейшие кино и фотодокументы по истории Байконура.





«Эти фотографии обладают каким-то тайным волшебством, они позволяют перенестись в историю, прикоснуться к событиям, изображенным на фотодокументе. Космос не может не притягивать», - отметили в ЦГА КФДЗ РК.





Корреспондентам МИА «Казинформ» показали некоторые исторические снимки. К примеру, имеется фотография, где на месте будущего старта был забит первый колышек, портрет космонавта Токтара Аубакирова, фотография космонавта Талгата Мусабаева перед стартом. На одном из фото Нурсултан Назарбаев присутствует на наблюдательном пункте перед стартом Токтара Аубакирова в 1991 году.







