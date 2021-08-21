Посвященная 30-летию Независимости РК выставка открылась в Одессе
ОДЕССА. КАЗИНФОРМ - 20 августа 2021 года в галерее «Вернисаж» в Одессе открылась выставка, посвящённая 30-летию Независимости Республики Казахстан и 30-ой годовщине со Дня закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства Казахстана в Украине.
На выставке представлены фото, рассказывающие о Казахстане, его культуре, людях, природе, архитектуре, национальной кухне и т.д. Также публике показаны материалы касательно истории закрытия Семипалатинского ядерного полигона и усилий Казахстана на мировой арене в области нераспространения ядерного оружия.
Выставка организована Почётным консульством РК в Одессе при содействии Посольства Казахстана в Украине. Фотоматериалы любезно представлены МИА «Казинформ». На открытие выставки были приглашены представители культуры, общественности и деловых кругов Одессы.
Фотовыставка будет экспонироваться с 20 по 25 августа, по адресу: Одесса, улица Леонтовича, 13, галерея «Вернисаж».
Подобные фотоэкспозиции также пройдут в гг. Харьков и Львов.
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