Посвященная 30-летию Независимости РК фотовыставка открылась в ОИС

ДЖИДДА. КАЗИНФОРМ - 6 сентября в штаб-квартире Организации исламского сотрудничества (ОИС) в городе Джидда открылась фотовыставка на тему «Признанный мировым сообществом Казахстан», посвященная 30-летию Независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства РК в Саудовской Аравии.

Фотовыставка была организована Постоянным представительством РК при ОИС совместно с Генеральным секретариатом Организации. В церемонии открытия мероприятия приняли участие руководство и сотрудники секретариата ОИС, главы постоянных представительств мусульманских стран при ОИС и генеральных консульств, аккредитованных в Джидде, представители Исламского банка развития, Всемирной исламской лиги и других международных организаций.

На открытии фотовыставки с приветственной речью выступили посол Казахстана в Саудовской Аравии, постоянный представитель РК при ОИС Берик Арын и заместитель Генерального секретаря ОИС Самир Бакер Диаб, участвовавший от имени главы Организации.

В своем выступлении Б.Арын, подчеркнув, что новейшая история Казахстана, который является наследником выдающейся кочевой цивилизации Великой степи, тесно связана с именем Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева, проинформировал участников об основных внутриполитических и социально-экономических достижениях нашей страны за годы независимости, впечатляющих успехах на международной арене.

Посол РК отметил, что Казахстан за эти годы сумел зарекомендовать себя в качестве надежного и предсказуемого партнера с устойчивой экономикой, благоприятным инвестиционным климатом, общественной стабильностью и активным гражданским обществом.

Он также сообщил о проводимых в настоящее время под руководством Президента РК Касым-Жомарта Токаева экономических и политических реформах, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста и благополучия граждан. В данном контексте казахстанский дипломат ознакомил гостей с основными положениями Послания Президента народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», обратив внимание на то, что в Послании отражены основные векторы дальнейшего социально-экономического развития страны в это непростое для всего мира время.

Б.Арын выразил благодарность государствам-членам ОИС и руководству исламской организации за их неизменную поддержку независимого развития Казахстана и его внешнеполитических инициатив, благодаря чему наша страна успешно председательствовала на 38-й сессии МИД ОИС в 2011-2012 гг. и на первом Саммите ОИС по науке и технологиям в 2017-2021 гг., учредила в Нур-Султане Исламскую организацию по продовольственной безопасности.

В свою очередь, заместитель Генсека ОИС С.Диаб поздравил руководство и народ Казахстана с 30-летием независимости РК и пожелал стране дальнейшего развития, процветания и благополучия.

Он отметил, что Казахстан является одним из активных членов ОИС, который вносит весомый вклад в деятельность Организации. В данном контексте С.Диаб высоко оценил важные инициативы руководства Казахстана, направленные на укрепление роли ОИС в международных делах, развитие науки и технологии в мусульманских странах.

Фотовыставка позволила гостям ознакомиться с основными этапами развития Казахстана, крупными международными мероприятиями, прошедшими в нашей стране, увидеть природную красоту и архитектурные шедевры страны, а также получить представление об истории, культуре, традициях и образе жизни казахстанского народа.

В ходе мероприятия посетителям были также продемонстрированы тематические видеоролики, розданы экземпляры книг Елбасы Н. Назарбаева и Президента РК К. Токаева, Послание Главы государства и иные информационно-имиджевые материалы, повествующие о Казахстане и о его политическом и социально-экономическом развитии за 30 лет независимости РК.