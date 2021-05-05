Посвященная 30-летию Независимости Казахстана фотовыставка проходит в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Москве на Чистопрудном бульваре открылась фотовыставка, посвященная 30-летию Независимости Казахстана и Дню Победы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В церемонии открытия приняли участие Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев и глава управы Басманного района Москвы Ирина Лесных.

Как отметил Посол, выставка посвящена 30-летию Независимости Казахстана и приурочена к празднованию очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Это страница истории, которая объединяет наши народы. Это основа для сохранения и развития нашего сотрудничества между нашими государствами. Сегодня очень важно сберечь тот дух взаимной выручки и братства когда народы наших стран боролись за мир и свободу», - сказал глава диппредставительства.

Он напомнил, что Казахстан направил на фронт 1 млн. 200 тыс. человек, из которых более 600 тыс. не вернулось. Кроме того, республика снабжала фронт вооружением, боеприпасами, продовольствием и одеждой.

Е. Кошербаев отметил, что в настоящее время двустороннее казахстанско-российское сотрудничество имеет многоплановый характер и динамично расширяется. «Сегодня в Казахстане открываются совместные предприятия по сборке грузовых автомобилей, тракторов, вместе создаются заводы в области нефтехимии, производства бутадиена, шин и другой продукции», - сказал он.

В экспозиции представлены 16 двусторонних стендов с уникальными фотографиями из архивов Фонда Нурсултана Назарбаева, Военно-исторического музея Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК, Министерства информации и общественного развития РК и АО «НК «Kazakh Tourism».

Москвичи и гости российской столицы смогут ознакомиться с достижениями Казахстана за годы Независимости и вкладом казахстанцев в Победу в Великой Отечественной войне.

Выставка организована Посольством Казахстана в России при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева и содействии властей г. Москвы. Экспозиция продлится до 16 мая.