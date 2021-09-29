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    18:05, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Посвящённая 180-летию И.Алтынсарина международная конференция проходит в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов и президент Национальной академии образования имени И.Алтынсарина Гани Бейсембаев приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику Ибрая Алтынсарина в Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба Национальной Академии образования им. И.Алтынсарина, в ближайшие два дня в Костанае состоится двухдневная Международная научно-практическая конференция «Просветительские идеи И.Алтынсарина: истоки, развитие, современность», посвященная 180-летию казахского педагога-просветителя. В мероприятии принимают участие министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, президент Национальной академии образования им. И.Алтынсарина Гани Бейсембаев, а также ректоры вузов, зарубежные эксперты и ученые.

    В ходе конференции будут затронуты вопросы просветительского наследия Ибрая Алтынсарина, его идеи, а также актуальные вопросы изучения и пропаганды наследия И. Алтынсарина.

    Сегодня делегация во главе с А. Аймагамбетовым посетит сельскую Мичуринскую школу Костанайского района, а также Костанайский политехнический высший колледж, где будут представлены лаборатории и мастерские, созданные в рамках проекта «Жас маман», которые станут основой сетевого обучения в колледжах области.

    Планируется посещение делегацией Костанайского регионального университета им. А. Байтурсынова. Университет представит созданный на его базе детский сад «Sweet baby», в котором проходят практику студенты образовательной программы «Дошкольное обучение и воспитание» с элементами дуального обучения.

    Уже завтра состоится пленарное заседание Международной научно-практической конференции «Просветительские идеи И.Алтынсарина: истоки, развитие, современность», где будут озвучены приоритетные направления педагогической науки, озвучена важность сохранения идей Алтынсарина в современной педагогике.

    Также в рамках пресс-конференции планируется вручение сертификатов победителям конкурса «Лучший педагог-2021».


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