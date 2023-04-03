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    12:40, 03 Апрель 2023 | GMT +6

    Посвященная 150-летию со дня рождения Амангельды Иманова выставка открылась в столице

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    Фото: kostanaytany.kz
    АСТАНА. КАЗТИНФОРМ - В Национальном музее РК открылась выставка «Халық батыры», посвященная 150-летию со дня рождения Амангельды Иманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На выставке выставлены материалы из фондов Костанайского областного историко-краеведческого музея.

    История жизни Амангельды Иманова тесно связана с историей Костанайской области. В 1910 году в Терисбутаке, где жил род Амангельды, по его инициативе была построена школа. С 1913 г. Амангельды стал подписчиком журнала «Айқап» и газеты «Қазақ». Еще до восстания Амангельды Иманов был известен в степи как поборник народной свободы, противник колониального режима.



    На выставке представлены фотографии и архивные документы о событиях в степи, вызванных опубликованием царского указа о призыве казахов на тыловые работы, и домбра Амангельды Иманова, личные вещи родственников А.Иманова, оружие сарбазов. А также экспонируются полотна и графические работы народных художников Казахстана - А.Кастеева, Б.Урманче, графические произведения известной художницы-портретистки А.Мартовой, скульптурный портрет А.Иманова, выполненный первым казахским скульптором, народным художником Казахстана Х.Наурызбаевым, а также два изваяния украинского скульптора, народного художника Украины Е.И. Белостоцкого.

    Выставка будет работать до 3 мая текущего года.

    Также в музее состоится научно-практическая конференция «Батырдың биік тұлғасы: тарихы, зерттелуі, ақиқаты».



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