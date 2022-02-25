Посвященная 150-летию Ахмета Байтурсынова международная конференция стартовала в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане стартовала международная научно-практическая конференция, посвященная 150-летию Ахмета Байтурсынова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Двух человек, которые занимают особое место в нашей истории, называют «Ұлт ұстазы» (Учитель нации). Сначала, конечно, это великий Абай, затем это Ахмет Байтурсынов. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения великого казахского деятеля Ахмета Байтурсынова. Юбилей отмечается на уровне ЮНЕСКО. Независимость возрождает память нации и открывает путь к тому, чтобы вновь обрести свои исторические корни. При этом для всех нас общая задача - изучить труд учителя нации и впитать его богатое наследие в сознание поколения», - сказал Государственный секретарь РК Ерлан Карин, открывая мероприятие.

Спикер добавил, что 150-летие Ахмета Байтурсынова - одна из самых важных тем, стоящих на национальной повестке дня.

В конференции, которая проходит в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева приняли участие должностные лица государственных служб, ученые из ближнего и дальнего зарубежья, ученые-алашоведы, ахметоведы, литературоведы, историки, представители интеллигенции, депутаты.

Напомним, сегодня начнётся торжественное открытие празднования 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынова.