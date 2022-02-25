+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Посвященная 150-летию Ахмета Байтурсынова международная конференция стартовала в Нур-Султане

25 Февраля 2022 12:50
Поделиться:
Посвященная 150-летию Ахмета Байтурсынова международная конференция стартовала в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане стартовала международная научно-практическая конференция, посвященная 150-летию Ахмета Байтурсынова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
На родине Ахмета Байтурсынова будут реализованы инфраструктурные проекты – Ерлан Карин
Какие ценности в приоритете у казахстанской молодежи Какие проекты реализует «Ассамблея Жастары» Творчество Ахмета Байтурсынова неразрывно связано с ценностями независимости – Ерлан Карин

«Двух человек, которые занимают особое место в нашей истории, называют «Ұлт ұстазы» (Учитель нации). Сначала, конечно, это великий Абай, затем это Ахмет Байтурсынов. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения великого казахского деятеля Ахмета Байтурсынова. Юбилей отмечается на уровне ЮНЕСКО. Независимость возрождает память нации и открывает путь к тому, чтобы вновь обрести свои исторические корни. При этом для всех нас общая задача - изучить труд учителя нации и впитать его богатое наследие в сознание поколения», - сказал Государственный секретарь РК Ерлан Карин, открывая мероприятие.

Спикер добавил, что 150-летие Ахмета Байтурсынова - одна из самых важных тем, стоящих на национальной повестке дня.

В конференции, которая проходит в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева приняли участие должностные лица государственных служб, ученые из ближнего и дальнего зарубежья, ученые-алашоведы, ахметоведы, литературоведы, историки, представители интеллигенции, депутаты.

Напомним, сегодня начнётся торжественное открытие празднования 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынова.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #История Казахстана   #Юбилей   #Память   #Общество   #Ерлан Карин   #150-летие Ахмета Байтурсынова  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
На родине Ахмета Байтурсынова будут реализованы инфраструктурные проекты – Ерлан Карин
Какие ценности в приоритете у казахстанской молодежи
Какие проекты реализует «Ассамблея Жастары»
Творчество Ахмета Байтурсынова неразрывно связано с ценностями независимости – Ерлан Карин
Популярное
1 Президент дал поручения главе «Казахтелекома»
2 Аким Алматинской области анонсировал кадровые перестановки в Талдыкоргане
3 Кадровые перестановки произошли в столичном департаменте полиции
4 Льготное автокредитование: сколько казахстанцев смогут купить машины в этом году
5 Касым-Жомарт Токаев принял Алихана Смаилова
6 За незаконную проверку к ответственности привлечен чиновник в Акмолинской области
Читайте также
Какие документы подписаны Евразийским межправительственным советом
Творчество Ахмета Байтурсынова неразрывно связано с ценностями независимости – Ерлан Карин
Президент дал поручения главе «Казахтелекома»
Аким Алматинской области анонсировал кадровые перестановки в Талдыкоргане
Кадровые перестановки произошли в столичном департаменте полиции
Льготное автокредитование: сколько казахстанцев смогут купить машины в этом году
Касым-Жомарт Токаев принял Алихана Смаилова
За незаконную проверку к ответственности привлечен чиновник в Акмолинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Алия Шаихова Стажер
Алия Шаихова Стажер
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив