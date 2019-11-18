Посвящение в студенты состоялось для столичных первокурсников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ежегодное посвящение в студенты «JANA BELES 2019» состоялось для столичных первокурсников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ежегодной церемонии приняли участие около 3 тыс. студентов. Проект «JANA BELES 2019» реализовали ГУ «Управление по делам общественного развития города Нур-Султан» и коммунальное государственное учреждение «Астана жастары» акимата города Нур-Султана.





«Дорогие студенты! Позвольте поздравить от имени руководства города с этим знаменательным праздником – посвящением в студенты. Это – прекрасный, традиционный праздник, который с каждым разом набирает большие высоты. Вы являетесь основоположниками, будущими интеллигентами нашей страны. Вы, получая ту или иную профессию, хотите воплотить в реальную жизнь свою мечту. Именно со студенческой скамьи после долгих школьных лет, вы начинаете приобретать определенную зрелость. Это дает вам возможность показать себя, быть конкурентоспособным», - обратился заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен в своем приветственном слове.





«Когда-то в студенческие годы мне посчастливилось встретиться с нашим Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, и он говорил на одном большом форуме: «Глядя на ваши юные, молодые яркие глаза, я верю в будущее Казахстана». Сегодня будущее Казахстана – мы с вами вместе. Мы создали вместе нашу огромную страну, наши родители, предки сделали большой вклад, чтобы мы получали возможность. Я желаю каждому из вас больших достижений, больших приоритетов, возможностей. Сегодня – время быстрых приоритетов, так как наука и образование идут в ногу со временем. Все эти возможности вам надо быстро приобретать», - подчеркнул заместитель акима.

Активным студентам от заместителя акима города Нур-Cултана Макена Макенулы Бахтияра были вручены символические студенческие билеты и ценные призы.





В рамках данного события прошла выставка с участием высших учебных заведений.

«В церемонии принимают участие все 16 вузов города Нур-Султана. Все они являются лучшими студентами. Мы их отбирали, смотрели по критериям. Мероприятие организовано молодежным ресурсным центром «Астана Жастары» при поддержке управления по делам общественного развития акимата города Нур-Султана в рамках Года молодежи», - проинформировал руководитель центра «Астана Жастары» Чингиз Тлеулин.

В целом, в этом году по городу на первый курс поступили 14 740 студентов.

Посвящение в ряды студентов – традиционный праздник первокурсников, который необходим для объединения, адаптации и социализации молодежи. Церемония посвящения, по традиции, включает в себя торжественное произношение клятвы. Помимо официальной части для студентов организована и концертная программа с участием звезд.