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Посвящение аятов Корана душам погибших пройдет в столичной мечети «Хазрет Султан»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
10 Января 2022, 10:26
Посвящение аятов Корана душам погибших пройдет в столичной мечети «Хазрет Султан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в мечети «Хазрет Султан» города Нур-Султан будет проводиться посвящение аятов Корана душам погибших солдат и мирных жителей, передает МИА «Казинформ».

10 января в 13:00 в мечети «Хазрет Султан» города Нур-Султан будет проводиться посвящение аятов Корана душам погибших в результате несчастного случая солдат и мирных жителей.

Обряд проводит Председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Тағанұлы.

Дополнительную информацию можно узнать по номеру: 8 775 144 04 31.

Напомним, сегодня, 10 января, объявлен Днем общенационального траура в Казахстане.


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