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Посты полиции стали выставлять возле ресторанов в ВКО

20 Августа 2021 20:12
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Посты полиции стали выставлять возле ресторанов в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова сообщила об участившихся случаях нарушений карантинного режима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Несмотря на рост заболеваемости, к сожалению, продолжаются нарушения карантинного режима и увеличиваются. Количество нарушений в июне с 1,8% выросло в августе до 3,5%. Естественно, в тех регионах, где есть рост заболеваемости, местные исполнительные органы применяют дополнительные меры», - сказала Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

Она привела примеры.

«Например, в Восточно-Казахстанской области возле крупных ресторанов выставляются посты полиции, чтобы уже не принимать меры впоследствии. Аналогичные мероприятия принимаются в Алматы, возле ночных клубов местные исполнительные органы также выставляют посты полиции, чтобы не допускать проведения мероприятий», - отметила врач.

«Здесь высокая гражданская ответственность каждого. Потому что каждый гражданин, нарушающий карантинные мер, вносит свой вклад в распространение вируса. Распространение вируса - это, в свою очередь, мы толкаем вирус на мутацию. Мы еще раз призываем казахстанцев: пожалуйста, с учетом текущей эпидемиологической ситуации необходимо вакцинироваться и соблюдать все картинные меры, не посещать массовые места, не проводить тои, не участвовать в тоях. На практике мы видим, что с возникновения коронавируса любое массовое мероприятие влечет к вспышке заболевания», - заключила А. Есмагамбетова.




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#Восточно-Казахстанская область   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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