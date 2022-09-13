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    11:26, 13 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Поступления в Нацфонд увеличились почти в 3,3 раза

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На фоне значительного роста цены на нефть поступления в Нацфонд с начала года составили 4,6 трлн тенге, увеличившись почти в 3,3 раза. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Золотовалютные активы Нацбанка РК составили 32,7 млрд долл. США, активы Национального фонда – 53,8 млрд долл. США. Для выделения трансфертов в республиканский бюджет на 3,3 трлн тенге с начала года было продано валютных активов Нацфонда на 3,3 млрд долл. США. Также были использованы поступления в тенге. На фоне значительного роста цены на нефть поступления в Нацфонд с начала года составили 4,6 трлн тенге, увеличившись почти в 3,3 раза», - сказал Акылжан Баймагамбетов.

    Среднегодовая доходность Нацфонда, как отметил спикер, с начала создания на конец августа текущего года составляет 3,05%, за последние 5 и 10 лет – в годовом выражении 1,29% и 1,39% соответственно.


    Теги:
    Экономика Нацбанк Казахстана
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