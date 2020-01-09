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вчера 23:18
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вчера 22:28
Поступления в Фонд медстрахования в декабре 2019 года составили 12,6 млрд тенге
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За обязательное медицинское страхование в период с 1 по 31 декабря 2019 года перечислено 12,6 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по связям с общественностью НАО «Фонд социального медицинского страхования».
Общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование, поступившая в период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2019 года, составила 246,9 млрд тенге.
Из них 237,7 млрд тенге (96,3%) приходятся на отчисления работодателей, 9,2 млрд тенге (3,7%) – на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.
В разрезе регионов наибольшие суммы по-прежнему поступают из городов Алматы и Нур-Султан, а также из Карагандинской области.
Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС.
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