Поступления от акцизов на алкоголь выросли почти в два раза - Комитет госдоходов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 5 месяцев 2022 года поступления по акцизам на все виды спирта и виноматериала, алкогольной продукции, произведенных на территории РК, составили 38,7 млрд тенге с приростом в 1,8 раз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет госдоходов Министерства финансов РК.

В аналогичном периоде прошлого года поступило 21,9 млрд тенге. О причинах такого прироста рассказали в Комитете госдоходов МФ РК.

Ведомство на системной основе проводит работу по выявлению и пресечению нелегального оборота алкогольной продукции путем проведения налоговых проверок, совместных оперативных мероприятий с правоохранительными органами.

Только с начала года из оборота изъяли 829,2 тыс. литров нелегальной алкогольной продукции без разрешительных документов и с учетно-контрольными марками.

В приоритете - ежедневный, оперативный контроль акцизных постов, дистанционный контроль за производством и оборотом алкогольной продукции посредством контрольных приборов учета на линиях производства, и выписанных электронных счет-фактур.

«С 1 апреля текущего года, во избежание производства нелегального оборота в нерабочее (ночное) время, установлены счетчики электроэнергии на линиях производства алкогольной продукции. Наряду с этим, рост акциза связан с увеличением объемов производства и импорта алкогольной продукции, а также повышением ставок акциза на пиво с 57 тенге до 79 тенге/ литр и на ненатуральные вина - с 35 тенге до 2 550 тенге/ литр 100% спирта», - пояснили в Комитете.

С января текущего года Законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» введено регулирование минимальных розничных цен на коньяк и бренди, которое составляет 2 930 тенге на 1 литр, соответственно, уменьшились производство псевдоконьяка и уплата акциза как на крепкие ликероводочные изделия с 250 тенге до 2 550 тенге/ литр 100% спирта, добавили в ведомстве.