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Поступления бюджета составят 15,8 трлн тенге - Минфин

Автор:  
Акбота Кузекбай
5 Апреля 2022, 10:38
Поступления бюджета составят 15,8 трлн тенге - Минфин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как сложились параметры республиканского бюджета, рассказал заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поступления бюджета составят 15,8 трлн тенге (с увеличением на 2,7 трлн тенге), или 17,3% к ВВП. Расходы прогнозируются на уровне 18,8 трлн тенге, или 20,5% к ВВП. Дефицит бюджета сохранен на ранее утвержденном уровне. Все планируемые меры должны дать толчок для развития экономики и регионов, обеспечить рост доходов населения и улучшить качество жизни граждан», - сказал Ерулан Жамаубаев в ходе заседания Правительства.

Отметим, что на развитие регионов с дополнительными расходами выделяется 476 млрд тенге.

«Основная часть данных расходов в сумме 271 млрд тенге, или 57%, направлена на развитие западных и южных регионов. В целом, с учетом уточнения, регионам из республиканского бюджета будет направлено более 5,5 трлн тенге, или 29,3% от общих расходов», - проинформировал глава Минфина.

Напомним, в Правительстве представлен проект Закона об уточнении республиканского бюджета на 2022 год.

Ранее министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил измененный прогноз экономики страны. Отметим, что с начала года наблюдается положительная динамика роста экономики страны, темп роста ВВП по итогам января-февраля составил 3,5%.


Фото:cdn.propertyupdate.com.au

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