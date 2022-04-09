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    01:59, 09 Апрель 2022 | GMT +6

    Поступление воды в реку Урал увеличилось в два раза

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Заполнение водой мелеющей реки Урал увеличилось в два раза - с 15 до 30 кубометров в секунду. Сброс в Урал воды из Ириклинского водохранилища начался с начала апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В верховьях мелеющей реки Урал продолжается повышение уровня воды. Максимальный подъем в верховьях отмечается на 128 сантиметров за сутки. В связи с этим с начала апреля Ириклинское водохранилище увеличило сброс воды в реку с 15 до 30 кубометров в секунду. При этом приток в водохранилище пока гораздо ниже – 15 кубометров в секунду. Но, по данным специалистов, он еще не достиг активности», - сообщили в пресс-службе филиала управления эксплуатации Ириклинского водохранилища федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз» РФ.

    По информации ведомства, режим сброса подлежит оперативной корректировке в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.

    В последние годы река Урал на всем протяжении катастрофически обмелела, потеряла статус судоходной. Заилена или оказалась на берегу большая часть нерестилищ занесённых в Красную книгу рыб осетровых пород.

    До Атырау вода из Ириклинского водохранилища дойдёт примерно за две недели.

    Теги:
    Атырауская область Вода Экология
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