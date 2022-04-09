Поступление воды в реку Урал увеличилось в два раза
«В верховьях мелеющей реки Урал продолжается повышение уровня воды. Максимальный подъем в верховьях отмечается на 128 сантиметров за сутки. В связи с этим с начала апреля Ириклинское водохранилище увеличило сброс воды в реку с 15 до 30 кубометров в секунду. При этом приток в водохранилище пока гораздо ниже – 15 кубометров в секунду. Но, по данным специалистов, он еще не достиг активности», - сообщили в пресс-службе филиала управления эксплуатации Ириклинского водохранилища федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз» РФ.
По информации ведомства, режим сброса подлежит оперативной корректировке в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.
В последние годы река Урал на всем протяжении катастрофически обмелела, потеряла статус судоходной. Заилена или оказалась на берегу большая часть нерестилищ занесённых в Красную книгу рыб осетровых пород.
До Атырау вода из Ириклинского водохранилища дойдёт примерно за две недели.