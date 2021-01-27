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Поступление в вуз за 2,5 млн тенге обещала мошенница жительнице Алматинской области

Автор:  
Хасан Еспанов
27 Января 2021, 18:44
Поступление в вуз за 2,5 млн тенге обещала мошенница жительнице Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН.КАЗИНФОРМ - В Алматинской области мошенница под предлогом протекции при поступлении в вуз выманила у потерпевшей 2,5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В дежурную часть Карасайского РУП с заявлением о мошенничестве, при котором малознакомая женщина, пообещав содействие в поступлении в вуз в августе 2017 года, завладела её деньгами в сумме 2 500 000 тенге обратилась 33-летняя жительница Карасайского района. Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 190 ч. 1 УК РК», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

В результате принятых мер полицейскими установлена 29-летняя подозреваемая, которая факт получения денег признала.

«Проводится досудебное расследование. Иная информация, в соответствии со ст. 201 УПК РК, в интересах следствия, не разглашается», - добавили полицейские.



Алматинская область   Вузы   МВД РК  
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