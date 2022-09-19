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Поступление угля ожидают в Петропавловске
19 Сентября 2022, 19:11

Поступление угля ожидают в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске жители частного сектора заготовили треть от необходимого на отопительный сезон угля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, уголь в Петропавловске реализуют на трех тупиках. В наличии 2,2 тыс. тонн шубаркульского, майкубенского и экибастузского. Ожидается поступление еще 5,1 тыс. тонн угля разных марок. В том числе 1,6 тыс. тонн шубаркульского, 2,3 тыс. тонн каражаринского, около 1,2 тыс. тонн майкубенского и экибастузского.

Стоимость угля в Петропавловске варьирует от 11,5 тыс. до 16 тыс. тенге за тонну в зависимости от марки.

В пресс-службе добавили, что горожане заготовили 22,6 тыс. тонн топлива при потребности в 70 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что в Казахстане вводится временный запрет на вывоз угля из страны автомобильным транспортом. Причиной стали выявленные факты вывоза твердого топлива, предназначенного для населения, коммунальных и социальных объектов, из приграничных регионов Казахстана в соседние страны для перепродажи.


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