1 Июля 2022 09:54

Поступившие по сельской квоте болашаковцы могут не предоставлять залоговое имущество

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Квота для казахстанцев, проживающих в сельской местности, по международной программе «Болашак» сохраняется. Сельские жители могут принять участие в конкурсном отборе на присуждение международной стипендии «Болашак» по льготным условиям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Центр международных программ».

Согласно правилам, на международную стипендию по квоте могут претендовать кандидаты, проживающие на селе последние три года. Также они должны работать в сельской местности последние два года.

Кроме того, необходимо, чтобы GPA - средний балл диплома претендентов по сельской квоте был не менее 2,67 из 4,00. Также обязательно наличие сертификата о сдаче экзаменов по государственному языку с результатом не менее уровня В1, по иностранному языку с результатом IELTS, как минимум 6.0 из 9.0. Претенденты могут выбрать специальности, родственные специальности по диплому бакалавра или специалиста.

Сельчанам не обязательно самостоятельно поступать в зарубежный вуз на момент подачи документов. Стипендиаты по сельской квоте могут пройти языковые курсы, выбрать учебное заведение из списка вузов, рекомендуемых для обучения в рамках программы после присуждения стипендии.

В конкурсе на присуждение стипендии «Болашак» могут участвовать только претенденты с наличием безусловного приглашения от ведущих зарубежных вузов, за исключением кандидатов из сельских населённых пунктов.

«В случае отсутствия у стипендиата, поступившего по сельской квоте, залогового имущества можно представить пять гарантов. Ими могут быть граждане РК в возрасте до 50 лет, которые имеют постоянный заработок в течение последних 12 месяцев. Кроме того, для кандидатов по сельской квоте предусмотрены послабления и по отработке. Выпускникам, которые едут работать в регионы, сокращен срок трудовой отработки. Им необходимо отработать 3 года, вместо 5 лет. Мы надеемся, что эта мера позволит увеличить долю болашаковцев, которые поедут в регионы и будут работать на селе», - отметил председатель Правления АО «Центр международных программ» Ануар Жангозин.

В Центре международных программ отметили, что процесс приема документов и конкурсного отбора полностью автоматизирован. Это обеспечило прозрачность присуждения международной стипендии. Претенденты подают заявки и проходят все этапы отбора, не выезжая из региона, через портал государственных услуг eGov.

В этом году прием документов по Международной программе «Болашак» для поступления в ведущие зарубежные вузы по программам магистратуры, докторантуры и резидентуры продлится до 14 октября. Прием документов для прохождения стажировки начнется 5 сентября и продлится до 14 октября 2022 года. Подать документы на участие в конкурсном отборе на присуждение стипендии «Болашак» можно по ссылке.

В 2022 году для обучения по магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60 стипендий.

По условиям программы «Болашак», государство оплачивает студентам расходы на обучение, перелет в оба конца, а также медицинскую страховку и ежемесячную стипендию. Размер стипендии варьируется от города и уровня жизни в той или иной стране. К примеру, в Нью-Йорке и Лондоне ежемесячная стипендия составляет более $2 тыс..

Как ранее сообщалось, всего в этом году перечень приоритетных специальностей по программе «Болашак» предусматривает 92 специальности для академического обучения и 158 – для прохождения стажировки.

Перечень приоритетных специальностей:

https://bolashak.gov.kz/ru/pretendentu/specialnosti

Список рекомендуемых вузов:

https://bolashak.gov.kz/ru/pretendentu/vuzy

Список необходимых документов:

https://bolashak.gov.kz/ru/pretendentu/kak-podat-dokumenty