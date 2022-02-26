Поступило 528 обращений с просьбой оказать содействие в эвакуации из Украины - МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как сообщалось, Министерство иностранных дел РК работает над организацией возвращения казахстанских граждан на родину из Украины. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

Для обращения граждан РК, находящихся в Украине, открыта горячая линия в посольстве Казахстана в Киеве, а также в МИД РК. Также задействованы почетные консулы РК в Днепре, Львове, Одессе и Харькове. К этой комплексной работе подключились также наши загранучреждения в Польше, Молдове и Беларуси.

Руководством страны принято решение организовать репатриационные рейсы для наших граждан на безвозмездной основе.

На сегодня поступило 528 обращений с просьбой оказать содействие в эвакуации. Граждане РК находятся в основном в г. Киев и Киевской области - 264 человека, Одесской области - 30, Харьковской - 18, Львовской - 17, Днепропетровской - 13, Полтавской - 7, Черкасской - 4, Луганской – 2, Ивано-Франковской – 2, Житомирской – 2 и других регионах.

В настоящее время в сопровождении казахстанских дипломатов из гг. Киев и Львов к польской границе выдвинулся автотранспорт с нашими гражданами.

«Нашим Посольством в Варшаве совместно с местными властями будет обеспечен «зеленый коридор» для граждан РК для переезда от границы до аэропорта г. Катовице (Польша). Пассажиры репатриационного рейса беспрепятственно (без виз) пересекут украинско-польскую границу, а также будут освобождены от обязательного карантина, сдачи ПЦР-тестов и предъявления паспортов вакцинации.

Первый репатриационный рейс будет осуществлен утром 26 февраля. Самолет вылетит из аэропорта г. Катовице и, после технической посадки в г. Атырау, должен будет прибыть в г. Алматы.

В дальнейшем будут организованы и другие репатриационные рейсы. В этой связи просим казахстанцев, находящихся в разных городах Украины, связаться с посольством РК в Киеве и сообщить о своем местонахождении. При возможности рекомендуем самостоятельно выдвинуться в г. Львов или г. Киев для дальнейшей организованной отправки к польской границе.

В связи со сложной дорожно-транспортной ситуацией и продолжающими военными действиями в Украине, это может быть затруднительным. В таких случаях просим оставаться в местах пребывания и держать постоянную связь с посольством и почетными консульствами РК. Как только ситуация прояснится, нашим гражданам будет оказана вся необходимая помощь», - отметили в МИД РК.



