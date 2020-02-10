Поступила первая гуманитарная помощь для пострадавших в Кордайском районе Жамбылской области

КОРДАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Ночью поступила первая гуманитарная помощь для сельчан, которые остались без крова в Кордайском районе Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Продукты питания, постельное белье и медикаменты собрали неравнодушные жители села Жалпактобе Жамбылского района. 5 тонн муки, 3 тонны риса, несколько тонн сахара и другие товары раздадут пострадавшим сельчанам. Вечером ожидается прибытие очередной гуманитарной помощи

Кроме того, возобновили работу детские сады и школы. Это было одним из поручений вице-премьера страны Бердибека Сапарбаева.

Всего в 3 пострадавших сёлах Масанчи, Аухатты, Сортобе имеется 9 школ. Из них 8 начали работать, а на базе одной расположился оперативный штаб. Учащиеся этой школы будут посещать близлежащие школы. Также начали работать 7 детских садов, их посещают 1350 детей.

Для безопасности жителей ведётся круглосуточное дежурство полицейских и других силовых структур. Они также продолжают контролировать движение всего автотранспорта: проводят тщательный досмотр машин и проверяют документы пассажиров. Режим ЧС местного масштаба в районе по-прежнему сохраняется.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Вчера МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.

Правительственная комиссия встретилась с жителями четырех сел Кордайского района.