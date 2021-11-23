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    14:54, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Поступают ли в департаменты санитарно-эпидемиологического контроля данные от банков о транзакции карточкой заболевшего КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Поступают ли в департаменты санитарно-эпидемиологического контроля данные от банков о транзакции карточкой заболевшего КВИ? На этот вопрос ответила главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Информация или данные из банков о проведенных транзакциях через Kaspi QR либо QR других банков в департамент не поступают. Вся информация о передвижении больных коронавирусной инфекцией по объектам города фиксируется через информационную систему «Ashyq», - пояснила главный санврач столицы.

    Сархат Бейсенова напомнила, что в соответствии с подпунктом 56 Санитарных правил медицинскими организациями, задействованными в проведении мероприятий по COVID-19 в целях предупреждения заражения осуществляется уведомление больных COVID-19 и контактных с ними лиц о необходимости соблюдения изоляции на дому с вручением расписки больному COVID-19 и контактным лицам с больным COVID-19.

    «За нарушение физическими лицами условий соблюдения изоляции на дому предусмотрена только административная ответственность по части 1 статьи 425 КоАП РК», - прокомментировала С. Бейсенова.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
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