Поступающая по Сырдарье вода не повлияет на паводок – Казводхоз

Водохранилища Токтогульское, Андижанское, Бахри-Точикское и Шарбактинское расположены выше по течению Шардаринского водохранилища. Общий объем накопления воды — 26,6 миллиарда кубометров. По состоянию на 11 марта они заполнены на 47%, накоплено 12,4 миллиарда кубометров. Это на 1,3 миллиарда кубометров меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

— В настоящее время в Шардаре накоплено 5 009 миллионов кубометров воды (в 2025 году — 4 669 миллионов кубометров), в Коксарайском контррегуляторе — 1 543,37 миллиона кубометров (в 2025 году — 1 189,33 миллиона кубометров). В Шардару поступало 1 176,4 кубометра воды в секунду (в 2025 году — 842,8 кубометра в секунду). Из водохранилища по реке Сырдарья сбрасывается 600 кубометров воды в секунду (в 2025 году — 500 кубометров в секунду), Коксарайский контррегулятор принимает 150 кубометров воды в секунду, и из него сбрасывается ниже по течению 150 кубометров в секунду, — сказал заместитель Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Сейткасым Абуов.

В Манапское и Кумсайское водохранилища вода не поступает. В настоящее время на участках на 365 километров ниже Кызылординского гидроузла, и на 73 километра ниже поселка Жосалы, вблизи участка Кызылжар идет лед. Специалисты оценивают ситуацию в водном хозяйстве на территории области, как стабильную.

По данным Кызылординского областного филиала РГП «Казводхоз», в феврале этого года в регионе, в связи с потеплением в конце февраля и начале марта, южная и центральная части реки полностью очистились от льда. Средняя толщина льда на территории Казалинского и Аральского районов около 5-18 сантиметров.

— В соответствии с полным очищение реки от льда в Кызылорде и в Сырдарьинском районе, с 22 февраля были зарегулированы гидроузлы Кызылординский и Айтек. В ряд каналов подается вода для обводнения озерных систем и пойменных сенокосов. Поскольку на территории Казалинского и Аклакского гидроузлов Сырдарья еще не полностью очистилась от льда, они работают в транзитном режиме. С целью предотвращения заторов в Казалинском гидроузле, мы поставили на дежурство технику, предназначенную для их разрушения. В связи с увеличением стока на Кокбулакском гидропосту, к 10 марта в Шардаринском водохранилище накоплен плановый объем воды, режим его работы изменился. Увеличен объем воды, сбрасываемой в нижнее течение Сырдарьи. Теперь, для эффективного использования поступающей по Сырдарье воды, разработан график приема воды в каналы, мы начали до поливного сезона заполнять озерные системы и пойменные сенокосы, — сказал заместитель директора филиала РГП «Казводхоз» Айдос Асанбаев.

Представитель РГП «Казводхоз» заверил, что объем поступающей по Сырдарье воды не повлияет на паводок.

— Основной источник воды для Жиделинского и Бесарыкского водохранилищ в Жанакорганском районе — дождевая и талая вода с гор. На сегодняшний день проектная вместимость Жиделинского водохранилища достигает 8,7 миллиона кубометров, а Бесарыкское заполнено на 67%. Уровень воды в водохранилищах находится под нашим ежедневным контролем, — сказал А.Асанбаев.

Ранее сообщалось, что Премьер-Министр РК Олжас Бектенов дал поручение акиматам регионов — подготовить необходимые ресурсы для предупреждения и ликвидации паводков.