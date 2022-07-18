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Поступающие в ТиПО могут подать документы по четырем специальностям в четыре колледжа
18 Июля 2022 16:22

Поступающие в ТиПО могут подать документы по четырем специальностям в четыре колледжа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Абитуриенты, желающие поступить в организации ТиПО для бесплатного обучения, могут подать документы сразу по четырем специальностям в четыре колледжа страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Кроме того, для удобства прием документов автоматизирован и осуществляется через портал «электронного правительства» Egov.kz.

«По рабочим специальностям у нас нет экзаменов. Конкурс будет проводиться по итогам собеседования. Для желающих поступить по специальностям среднего звена конкурс будет проводиться по среднему баллу аттестата по профильным предметам. А вот выпускники, желающие поступить на педагогические, медицинские и творческие специальности, будут сдавать творческие и специальные экзамены. Прием документов продлится до 20 августа. Абитуриентам необходимо представить четыре документа», – сообщил руководитель управления департамента технического и профессионального образования МП РК Алтай Рахимберлин.

Перечень специальностей по госзаказу доступен на региональных сайтах управлений образования.

В этом году абитуриентам предоставлено рекордное количество грантов – 128 тыс. Это на 45 тыс. больше, чем в 2021 году. Больше всего образовательных грантов выделяется по техническим специальностям: «IT», «Строительство», «Инженерия», «Металлургия».

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