Постройки тюркских поселений VII-IХ веков обнаружили археологи на Алтае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ученые из Казахстана, России и Кыргызстана впервые обнаружили в горах Большого Алтая остатки построек тюркских поселений VII-IХ веков в районе гор Калмаккырган в ВКО. О том, как велись раскопки, рассказал руководитель проекта, профессор Торайгыров университета Виктор Мерц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экспедиция была организована Алтайским университетом и Павлодарским государственным университетом. Это совместная экспедиция. Алтайский госуниверситет работает по программе «Большой Алтай». В рамках этой программы изучались памятники ранних тюрков. Раньше были известные единичные погребения, каменные поминальные оградки с каменными изваяниями, но это общеизвестные тюркские памятники. Однако никогда не изучались поселения тюрков. Изучение материальной культуры предполагает комплексный подход. Не только погребальный обряд, культовые объекты. Но и поселения тех или иных народов должны быть тщательно изучены. До сих пор в науке, особенно в европейской, существуют расхожие мнения о том, что кочевые культуры, народы не имели поселений, кочевали круглый год. Все это пошло от средневековых авторов, которые описывали культуру тюрков и кочевников. К сожалению, это представление до сих пор сидит в сознании многих людей», - рассказал профессор Виктор Мерц.

Чтобы изменить это положение, ученые решили показать, что у кочевников, в том числе у ранних тюрков, были поселенческие объекты. Руководитель экспедиции также пояснил, почему раньше не изучались поселения тюрков.

«Это связано с методологией и с этими установками. Их никто просто не искал. Изучались только погребения и культовые сооружения. Работая много лет на территории Казахстана в степной зоне, я стал проводником идеи, что необходим комплексный подход и изучение поселений. В ряде случаев в предыдущей экспедиции посещал такие объекты и предложил нашим коллегам направить усилия на поиск тюркских поселений. Такие поселения были найдены на территории Казахстана, в частности в Павлодарской области. Безусловно, в культурном плане связаны с тюрками Алтая, потому что у них одна материальная и духовная культура. Эту методику поиска поселений на территории Казахстана выработал и хотел показать, как их искать. Пользуясь этой методикой, наши алтайские коллеги будут искать и изучать поселения тюрков в пределах Горного Алтая», - отметил профессор.По его словам, расположение этих поселений отличается несколько от расположений поселений раннего железного века, эпохи бронзы. Все эти памятники расположены среди скал, но там, где есть хорошие жилые площадки, удобные по каким-то параметрам для деятельности. То есть, такие места, которые мы не привыкли воспринимать как места для поселений, но, тем не менее, тюрки ими пользовались.

«Нам удалось эту задачу отчасти решить. Провели исследования в течение двух недель. Провели раскопки. Выявили характер культурного слоя, получили большое количество материалов. В основном это предметы металлообработки. Тюрки были известны как хорошие металлурги, славились обработкой железа. Как раз эти железные металлургические шлаки обработки железа были обнаружены на поселениях. Эта бытовая и производственная сторона жизни древних тюрков была нами обнаружена», - сказал Виктор Мерц.

В пятой международной археологической экспедиции из цикла «Большой Алтай» – тюркское наследие» в Восточном Казахстане приняли участие археологи Алтайского государственного университета РФ, Торайгыров университета и Института археологии им. А.Х. Маргулана.

По мнению ученых, обнаружение следов средневековых поселков кочевых племен, обитавших на этой территории, может открыть новую страницу в изучении истории и культуры тюркских народов Большого Алтая.