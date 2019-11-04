Построить во всех районах футбольные поля пообещал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поздравил команду «Қызылжар СК» с победой в чемпионате Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в Facebook глава региона отметил, что победа «Қызылжар СК» - долгожданное событие для болельщиков команды.

«В 2018 году после 9-летнего перерыва наш клуб возвращался в Премьер-лигу, но не смог закрепиться. В этом году наши футболисты доказали, что достойны играть с лучшими командами страны», - написал К.Аксакалов.

Аким области уверен, что это событие даст большой стимул развитию футбола в регионе.

«Такого высокого результата надо добиваться благодаря системной работе. Мы должны активно развивать детско-юношеский футбол. Планируем на регулярной основе проводить чемпионат области по футболу. Для этого во всех районах построим футбольные поля с искусственным газоном. Только так молодые футболисты смогут повышать свое мастерство и быть претендентами в основу «Кызылжар СК». За нашу любимую команду должны играть местные дарования и защищать честь северного региона», - написал К.Аксакалов.

«Қызылжар СК» в заключительном туре Первой лиги разгромил «Байконур» со счетом 6:0.