Построить в Павлодаре «Дворец ветеранов» просят участницы клуба «Замандас».

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Построить в Павлодаре «Дворец ветеранов» просят пенсионерки - участницы клуба «Замандас», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Павлодарский городской предвыборный штаб партии «Nur Otan».

«У нас очень большой коллектив, у всех разные интересы, и места уже не хватает. Здание для нас тесное, - обратилась участница клуба «Замандас» к нуротановцам. – Мы предлагаем такое решение – построить «Дворец ветеранов». Тем более население страны стареет».

Построить «Дворец ветеранов» пенсионерки предлагают на пересечении улиц Астана и Естая. Разумеется, это не единственная их просьба.

Вопрос о строительстве «Дворца ветеранов» подняли 23 декабря, когда в клубе ветеранов «Замандас» побывали кандидаты в депутаты городского маслихата Асхат Хабылбеков, Болат Заут и Серик Байсеитов. Для начала партийцы рассказали представителям старшего поколения о том, как будут проходить выборы, а затем обсудили с ними проблемные вопросы из сферы ЖКХ.

В конце встречи участницы клуба «Замандас» попросили организовать для них курсы разговорного казахского языка.

«Периодически к нам приходили учителя, но это были краткосрочные курсы, да и уровень высоковат для нас. Мы хотим постоянного преподавателя, который учил бы нас бытовому языку, разговорному. Конечно, в городе есть такие курсы, но они либо платные, либо мест всем желающим не хватает», - пожаловалась участница клуба ветеранов.

Партийцы намерены посодействовать, для начала обратившись к представителям «Ассамблеи народа Казахстана».

Оплачено из средств Избирательного фонда города Павлодар Павлодарской области партии «Nur Otan»

Фото Байсеитов