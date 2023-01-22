Построить новый порт на Черном море предлагает глава правительства Грузии

22 Января 2023, 00:56

ДАВОС. КАЗИНФОРМ – Геополитическая нестабильность и нарушение логистики в мире показали рост значения Срединного коридора. В этих условиях Грузия вкладывает значительные средства в свою инфраструктуру, чтобы диверсифицировать экономику. Об этом и других проектах заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Давосе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Georgia Today.

«Геополитическая напряженность в Восточной Европе показала нам необходимость диверсификации своих экономик. До этого страны уделяли меньше внимания Срединному коридору, но сейчас его значение увеличивается. У нас прекрасные отношения с Азербайджаном и Казахстаном, а с Турцией у нас стратегическое партнерство. У нас есть прочная основа для совместной работы», - заявил Гарибашвили в ходе участия в панельной дискуссии на тему «Евразийский срединный коридор: от тропы к магистрали», состоявшейся в рамках Всемирного экономического форума 2023 года

Как отметил глава правительства Грузии, страна вкладывает значительные средства в свою инфраструктуру.

«Во-первых, мы строим автомобильные дороги, которые будут завершены к концу 2024 года. На строительство этой магистрали тратится 2-3 миллиарда долларов, что, безусловно, облегчит транспортировку. Мы должны быть готовы к возросшему потоку товаров», - сказал премьер-министр, отметив, что Срединный коридор является самым коротким маршрутом для соединения Азии с Европой.

Подчеркнув потенциал портов Черного моря Грузии, премьер обозначил необходимость увеличения их пропускной способности путем строительства глубоководного порта Анаклия.

«Во-вторых, правительство Грузии начнет строительство нового порта. 51% этого порта или консорциума будет принадлежать Грузии, а остальные 49% будут выставлены на международный тендер. Мы говорим об этом со многими потенциальными инвесторами», - добавил он.

Касаясь причин такого решения, грузинский премьер объяснил, что в настоящее время грузинская пропускная способность порта Поти составляет около 550 тысяч ТУ (прим. автора - единиц измерения), в порту Батуми - около 200 тысяч ТУ, что недостаточно для реализации проектов в стране.

Глава правительства упомянул также о подводном электрическом кабеле по дну Черного моря, охарактеризовав его очень интересной инициативой.

«В-третьих, мы совместно с Азербайджаном разрабатываем различные интересные инициативы. Я хочу упомянуть электрический кабель для подводных лодок Черного моря, который тоже очень интересен и реализуется вместе с Азербайджаном, Румынией и Венгрией. Эта инициатива поддерживается Европейским союзом, а в сентябре мы в Бухаресте подписали меморандум», - сказал Иракли Гарибашвили.

Фото с сайта Georgia Today

