Построить дорогу в новом микрорайоне поручил аким Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К акиму города Нур-Султана обратились жители строящегося микрорайона, передает МИА «Казинформ».

«Ко мне обратились жители, которые живут в новом строящемся микрорайоне. У горожан нет дороги (улица Толе би): грязь да слякоть. Там не только невозможно пройти людям, но тяжело проехать и машинам. В том районе, которым необходим ежедневный доступ к дороге, расположено 6 многоквартирных жилых комплексов (ЖК «Смарт сити», «Театральный», «Баспана», «7 палат», «Zam zam», «Алтын шар 2»).

Поручил внести строительство данной дороги уже в текущий график. Учитывая, что строительство дороги будет вестись с нуля и срок завершения - осень этого года, будет отсыпан временный проезд к заселенным ЖК. Стройорганизациям поручено обеспечить проезды к временной дороге.

До завершения отсыпки улицы строительная деятельность на объектах будет остановлена, въездные группы к следующим объектам перекрыты: ЖК «Нова сити по Туран», ЖК «Гранд Туран Комфорт», ЖК «Гранд Туран», - написал Алтай Кульгинов в Instagram.