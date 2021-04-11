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    23:28, 10 Апрель 2021 | GMT +6

    Построить дорогу в новом микрорайоне поручил аким Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К акиму города Нур-Султана обратились жители строящегося микрорайона, передает МИА «Казинформ».

    «Ко мне обратились жители, которые живут в новом строящемся микрорайоне. У горожан нет дороги (улица Толе би): грязь да слякоть. Там не только невозможно пройти людям, но тяжело проехать и машинам. В том районе, которым необходим ежедневный доступ к дороге, расположено 6 многоквартирных жилых комплексов (ЖК «Смарт сити», «Театральный», «Баспана», «7 палат», «Zam zam», «Алтын шар 2»).

    Поручил внести строительство данной дороги уже в текущий график. Учитывая, что строительство дороги будет вестись с нуля и срок завершения - осень этого года, будет отсыпан временный проезд к заселенным ЖК. Стройорганизациям поручено обеспечить проезды к временной дороге.

    До завершения отсыпки улицы строительная деятельность на объектах будет остановлена, въездные группы к следующим объектам перекрыты: ЖК «Нова сити по Туран», ЖК «Гранд Туран Комфорт», ЖК «Гранд Туран», - написал Алтай Кульгинов в Instagram.


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