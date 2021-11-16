Построить 11 групповых водопроводов планируют в Казахстане за пять лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал о ходе строительства групповых водопроводов по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время всего по республике имеется 76 групповых водопроводов протяженностью 15,5 тысяч км, из них в республиканской собственности находятся 39 групповых водопроводов протяженностью 13,4 тыс. км. Они обеспечивают питьевой водой 631 сельский населенный пункт с численностью 1,2 млн человек», - сказал в ходе заседания Правительства Сериккали Брекешев.

Как отметил министр, в 2020 году введено в эксплуатацию 3 групповых водовода в Алматинской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях. В результате построено 343 км сетей, водой обеспечено и улучшено водоснабжение в 13 селах и одном городе с общей численностью населения 124,5 тыс. человек.

«В этом году реализуются 16 объектов по строительству и реконструкции групповых водопроводов, из них до конца года будут завершены 8 объектов. На сегодня два объекта завершены. Это вторая очередь Пресновского группового водовода и Перенос участка Эскулинского водовода», - проинформировал министр.

По информации главы Минэкологии, доступ к качественной питьевой воде получат пять сельских населенных пунктов с населением 5,8 тысяч человек и будет улучшено водоснабжение в 51 селе и трех городах с общей численностью 203 тысяч человек в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской и Кызылординской областях. По оставшимся 8 объектам сдача планируется 2022-2023 годы.

«В рамках Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» в течение 5 лет планируется строительство и реконструкция 11 групповых водопроводов общей стоимостью 36 млрд тенге. В результате будет обеспечено качественной питьевой водой 63 сельских населенных пункта с численностью 23,3 тысяч человек и улучшено водоснабжение в 37 сельских населенных пунктах с численностью 43,4 тыс. человек», - резюмировал министр.