Построим справедливое общество, в котором власть и богатство будут принадлежать народу – Народная партия Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель Народной партии Казахстана Асхат Асылбеков подробно остановился на предвыборной программе партии на дебатах на телеканале Qazaqstan, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Название нашей предвыборной программы - «За страну, за землю, власть – народу!» Наша программа состоит из трех частей. Власть – народу, богатый народ – богатая страна и каждая семья на попечении государства. Наша цель – построить справедливое общество, в котором власть и богатство будут принадлежать народу. Наша формула – справедливый Президент, влиятельный Парламент и народное Правительство. В этой связи, нужно вернуть власть Мажилису и маслихатам. Включить в состав Мажилиса палату аудиторов и институт по подготовке законов. Исполнительная власть должна соответствовать своему названию. Мы единственная партия, которая на пути решения проблем национальной безопасности и государственного языка поддерживает кандасов», - сказал заместитель председателя Народной партии Казахстана Асхат Асылбеков.

По его словам, справедливость должна начинаться с суда.

«Поэтому мы требуем, чтобы районные судьи избирал народ. В нашей стране проживает 3 млн бедных людей. 8 млн граждан погрязли в кредитах. Мы требуем принять закон по борьбе с бедностью. За короткий период мы спасаем граждан от бедности. После предложенной нами налоговой реформы в стране будет создана сильная среда. У нас также есть специальные программы по развитию сельского хозяйства. Мы также улучшим положение матерей и детей, лиц с ограниченными возможностями и положение рабочих. Мы примем новый Налоговый кодекс. Пособия для детей увеличим с 13 тысяч до 70 тысяч тенге, а среднюю заработную плату поднимем с 70 тысяч тенге до 140 тысяч тенге. Мы потребуем, чтобы женщины выходили на пенсию с 58 лет. Молодым семьям нужно выделять временное жилье от государства, а ипотека не должна превышать 3 процентов», - добавил он.

Сегодня состоялись дебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента РК. Дебаты прошли в прямом эфире национального канала Qazaqstan.

В дебатах приняли участие Елнур Бейсенбаев из партии «AMANAT», Жигули Дайрабаев из народно-демократической партии «Ауыл», Сырымбек Тау из партии «Respublica», Асхат Асылбеков из «Народной партии Казахстана», Азаматхан Амиртаев из партии зеленых «Байтақ», Берик Дюсембинов из демократической партии «Ақ жол» и Нурлан Ауесбаев из Общенациональной социал-демократической партии.