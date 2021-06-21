Построено и реконструировано 4,5 тысяч километров сетей водоснабжения - Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каков охват населения Казахстана водоснабжением на сегодня, рассказал Премьер-министр РК Аскар Мамин на совместном заседании палат парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях улучшения водообеспечения построено и реконструировано 4,5 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения. Охват населения, обеспеченного доступом к водоснабжению, в городе увеличился до 97,5%, в селе – до 90,1%», – сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что в целях развития орошаемого земледелия восстановлено 813 км оросительных каналов, что дало возможность для введения в оборот порядка 53,5 тыс. га ирригационных земель.

Ранее премьер заявил , что в этом году экономика Казахстана активно восстанавливается.

«В этом году экономика Казахстана активно восстанавливается. По итогам 5 месяцев рост валового внутреннего продукта составил 1,6%, отмечается положительный рост во всех отраслях экономики. Обрабатывающая промышленность стала одним из основных драйверов экономики. В том числе наибольший рост показали: машиностроение, химическая промышленность, фармацевтика и легкая промышленность», – сказал Аскар Мамин.



