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Построенный более 900 лет назад мост сгорел в Китае
7 Августа 2022 20:20

Построенный более 900 лет назад мост сгорел в Китае

ШАНХАЙ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Самый длинный в Китае деревянный мост Ваньань, которому насчитывалось свыше 900 лет, полностью обрушился в результате пожара. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Это сооружение расположено в уезде Пиннань восточной провинции Фуцзянь. Пожар начался накануне вечером. К настоящему времени огонь полностью потушен, пострадавших в результате ЧП нет. Причины пожара выясняются, сообщил в воскресенье шанхайский информационный ресурс «Пэнпай».

Общая длина моста составляла 98,2 м, ширина - 4,7 м. Он был построен 917 лет назад в период правления династии Сун (960-1279 годы). Мост пережил пожар в 1742 году, после которого был восстановлен. В 2006 году его включили в перечень охраняемых объектов национального уровня. Он считался самым длинным деревянным арочным мостом в Китае.


Фото: thepaper.cn

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