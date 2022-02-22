Построение «Нового Казахстана»: о чем говорят эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На площадке Службы центральных коммуникаций состоялась экспертная встреча «Формирование эффективного формата общественного договора и общественно-политических преобразований в условиях построения Нового Казахстана». В ходе заседания эксперты обменялись мнениями касательно происходящих в стране реформ и направлений дальнейшего развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет, построение диалога между обществом и государством является важным моментом для сегодняшнего Казахстана. По словам председателя Комитета, произошедшие январские события стали для всего народа определенным уроком, из которого нужно извлечь правильные выводы.

«В рамках концепции слышащего государства за последние годы принимаются разные законодательные акты, приняты обновленный закон об общественных советах, закон о мирных митингах. Вместе с тем январские события показали, что в недостаточной мере эти механизмы реализуются. Главой государства объявлены два важных события в марте - внеочередной съезд партии Nur Otan, а также послание народу, в котором он обещал озвучить формат изменения взаимодействия в гражданском обществе», - прокомментировал во время встречи Мадияр Кожахмет.

Выступая на экспертной встрече, директор Центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев прокомментировал, что «январский протест был массовым и случился повсеместно».

«По моим оценкам, принимало участие (в протестах - корр.) 50-100 тыс. человек. Какая-то часть населения вышла с социальными требованиями, и сейчас эти социальные требования уже в менее активной фазе продолжают иметь место. Уверен, что нас очень сильно подводит отсутствие понимания экономической ситуации в силу того, что базовая статистическая информация все эти годы искажалась и до сих пор искажена. Мы реальную ситуацию в экономике не знаем», - считает Рахим Ошакбаев.

Другая проблема, по словам эксперта - это «закредитованность» населения. Также, по словам Рахима Ошакбаева, нужно разрешить выборность акимов на городском уровне.

«Люди просят Президента принять решения по совершенно мелким вопросам, которые находятся в местном самоуправлении. Это о чем говорит? Те институты, которые призваны принимать решения, не представляют интересы, не функционируют. Единственный способ - разрешить выборность акимов. В любом городском пункте много накопившихся вопросов, они решаются на уровне местных исполнительных органов. Сейчас люди вынуждены апеллировать к Президенту, разворачивать большую кампанию. Мы должны решительно переходить к выборности акимов», - выразил мнение Рахим Ошакбаев.

Президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева отметила, что сегодня «люди хотят быть востребованными, услышанными и значимыми».

«Прежде всего нужно создать условия, чтобы граждане могли выражать свое несогласие в дискуссиях открытого характера, а не на пикетах, митингах и тому подобном. Сегодня в Казахстане есть общий единый запрос на справедливость и социальную гарантию. Конечно, с обеспечением прав и возможностей для всех граждан. Если говорить об общественном договоре, 11 января Глава государства подчеркнул, что необходимо принять Социальный кодекс как ключевой элемент нового общественного договора. В этом новом договоре одним из важнейших элементов архитектуры является гражданское общество», - говорит Бану Нургазиева.

Каким должен быть новый формат взаимодействия государства и общества? Бану Нургазиева прокомментировала данный вопрос.

«Когда Касым-Жомарт Токаев пришел к руководству, он объявил то, что нужно было всем – идею «слышащего государства». Уникальность слышащего государства в том, что оно имеет всеобъемлющий характер, включает диалог и обратную связь с гражданами, со всеми секторами общества. К сожалению, до сих пор не все государственные органы поняли, что слышащее государство – это не просто концепция, это руководство к действию всех здоровых сил нашей страны», - считает она.

По ее словам, общественные институты нуждаются в полной перезагрузке на законодательном и институциональном уровне.

«Неправительственным организациям необходим особый статус и единая электронная платформа взаимодействия», - предложила президент Гражданского альянса, отметив необходимость пересмотреть формат взаимодействия государства и общества.

Член Президентского молодежного кадрового резерва, заместитель директора НИЦ Молодежь Элина Паули подняла вопрос безработицы среди молодежи.

«За последние 20 лет показатель доли молодежи NEET в стране снизился с 18 до 7 процентов. Молодежь категории NEET - это молодежь, которая не работает, не учится. Но в этом плане все же есть проблемы. За последние пять лет наблюдается снижение уровня безработицы с 4,1% до 3,8%. Но среди нашей молодежи есть и молодые специалисты, которые получают низкую зарплату. Считаю, что в молодежной среде должны развиваться такие ценности, как воспитание, образование и добросовестный труд. Государство создает для нас все условия», - отметила Элина Паули.

Как считает она, понятие «Новый Казахстан» должно соответствовать пониманию того, что в стране должно расти интеллектуальное, образованное, созидательное поколение.

В ходе встречи выразили свои мнения по поводу развития страны руководитель центра общественных исследований КИОР «Рухани жаңғыру» Казбек Майгельдинов (назначен председателем равления Казахстанского института общественного развития), директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов, председатель ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций», руководитель Специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии РК Айгуль Соловьева и другие эксперты.



