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Пострадавший во время январских событий ТЦ в Алматы модернизируют

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
30 Августа 2023, 09:12
Пострадавший во время январских событий ТЦ в Алматы модернизируют Фото: Demian Smit/pexels.com

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На месте ТЦ «Promenade» в Алматы появится новый фудхолл, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Пострадавший во время январских событий ТЦ «Promenade» модернизируют, об этом сообщил 29 августа аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением Алмалинского района.

Согласно предварительному проекту, в здании торгового центра откроют фудхолл. В одном пространстве разместятся рестораны с разными концепциями и подходами.

Владельцам торговой площади в ближайшее время предстоит выйти на Градостроительный Совет для получения разрешения. Идея поддержана акиматом города, начало работ запланировано на 2024 год.


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