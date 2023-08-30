Пострадавший во время январских событий ТЦ в Алматы модернизируют

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На месте ТЦ «Promenade» в Алматы появится новый фудхолл, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Пострадавший во время январских событий ТЦ «Promenade» модернизируют, об этом сообщил 29 августа аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением Алмалинского района.

Согласно предварительному проекту, в здании торгового центра откроют фудхолл. В одном пространстве разместятся рестораны с разными концепциями и подходами.

Владельцам торговой площади в ближайшее время предстоит выйти на Градостроительный Совет для получения разрешения. Идея поддержана акиматом города, начало работ запланировано на 2024 год.