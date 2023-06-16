Пострадавший в результате падения футбольных ворот парень скончался в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау скончался пострадавший в результате падения футбольных ворот 16-летний парень. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на inaktau.kz.

Молодой человек скончался 15 июня.

Инцидент произошел 20 мая. На футбольном поле у СШ №9 в 7 микрорайоне парень гонял в футбол с друзьями, на него упали незакрепленные металлические ворота.

Пострадавшего доставили в больницу. Спустя время он впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ.

Семье не удалось получить помощь реаниматолога санавиацией из Астаны, так как спецтехника была задействована на пожарах в области Абай.