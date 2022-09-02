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    17:17, 02 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Пострадавший в ходе январских беспорядков полицейский получил госнаграду

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полицейский, серьезно пострадавший при пресечении январских беспорядков в Алматы, получил государственную награду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Указом Президента Республики Казахстан за безупречное выполнение своих служебных обязанностей, а также вклад в обеспечение правопорядка в городе участковый инспектор полиции УП Ауэзовского района Алматы старший лейтенант полиции Газиз Нургалымов награжден медалью «Айбын» второй степени.

    Государственную награду стражу порядка вручил начальник департамента полиции города Алматы Арыстангани Заппаров.

    «Во-первых, от всего коллектива большое спасибо Вам, родителям Газиза, за воспитание достойного сына. Я приехал сегодня с особой миссией по поручению министра внутренних дел Марата Ахметжанова, чтобы вручить государственную награду. Желаем скорейшего выздоровления Газизу. Готовы и впредь оказывать поддержку и помощь», – констатировал глава полиции Алматы.

    Старший лейтенант Нургалымов был тяжело ранен во время пресечения массовых беспорядков в январе этого года. В результате нападения и избиения сотней разъяренных демонстрантов у Газиза отказали обе почки. Сейчас он проходит процедуру гемодиализа и готовится к операции.



    Фото: polisia.kz





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