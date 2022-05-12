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Пострадавший при стрельбе в Алматы в тяжелом состоянии - врачи
12 Мая 2022 00:12

Пострадавший при стрельбе в Алматы в тяжелом состоянии - врачи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Мужчина, получивший ранения из травматического пистолета, находится в тяжелом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пациент поступил в Центральную городскую клиническую больницу с ушибом головного мозга тяжелой степени. Проведена операция. На сегодня состояние пациента тяжелое, стабильное», - проинформировали в пресс-службе управления общественного здоровья города.

О состоянии второго пациента пресс-служба не предоставила информацию.

Ранее сообщалось, что в Медеуском районе между знакомыми, проживающими в одном микрорайоне, произошел словесный конфликт, который закончился стрельбой. В результате 49-летние мужчины были госпитализированы.

39-летний подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Полиция завела уголовное дело по факту хулиганства.


Автор:
Корреспондент
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