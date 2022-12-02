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Пострадавший от нокаута Айдос Ербосынулы вышел из больницы

2 Декабря 2022, 16:07
Пострадавший от нокаута Айдос Ербосынулы вышел из больницы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер-профессионал Айдос Ербосынулы вышел из больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщила промоутерская компания Suleimen Promotions.

«Отличная новость! Наш боец Айдос Ербосынулы вышел из больницы!» — гласит подпись к видео с Ербосынулы.

Шестого ноября Айдос потерпел поражение нокаутом кубинскому боксеру Давиду Моррелю в бою за пояс «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в суперсреднем весе. После боя Ербосынулы экстренно госпитализировали в одну из больниц Миннеаполиса (США), где ему диагностировали кровоизлияние в мозг. Он был введен в искусственную кому и вскоре прооперирован. Глава государства направил телеграмму поддержки боксеру Айдосу Ербосынулы.

Недавно представители команды боксера заявили, что его вывели из комы и его состояние улучшилось.


Кадр из видео
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