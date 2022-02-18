+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пострадавший от хлопка газа дом пенсионера МЧС отремонтировали акмолинские спасатели

18 Февраля 2022 00:31
Поделиться:
Пострадавший от хлопка газа дом пенсионера МЧС отремонтировали акмолинские спасатели

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Пожарные Аккольского района помогли пенсионеру МЧС отремонтировать дом, в котором произошел хлопок газовоздушной смеси, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
О тонком льду на Урале предупредили рыбаков в Атырау
Вертолет задействовали для спасения условно тонущих рыбаков в Усть-Каменогорске Специалисты МЧС РК готовы к поисково-спасательным операциям - Кахарман Оразалин Не ездить зимой по горно-проселочным и объездным дорогам рекомендуют в ДЧС Алматинской области

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, 12 февраля на пульт связи части ПЧ-26 города Акколь поступило сообщение о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием балки потолочного перекрытия и помещения котельной в частном жилом доме. К месту вызова незамедлительно были направлены пожарные расчеты: две единицы техники и семь человек личного состава.

«По прибытии пожарными в кратчайшие сроки было ликвидировано горение и не допущено дальнейшее распространение пожара. В результате хлопка произошло повреждение шиферного перекрытия кровли, взрывной волной выбиты три оконных проема дома, а также пострадали три человека, находившихся в момент случившего в непосредственной близости от произошедшего. Пострадавшие незамедлительно были переданы карете скорой помощи для оказания квалифицированной медицинской помощи. В настоящее время состояние пострадавших «стабильно-хорошее», они переведены в палату хирургического отделения», - поделились в ведомстве.

Как выяснилось, хлопок газовоздушной смеси произошел в доме пенсионера органов гражданской защиты. В тот же день действующими сотрудниками гражданской защиты Акколького района было принято решение оказать посильную помощь в восстановлении дома, помочь пенсионеру в перекрытии кровли дома металлическим профлистом, восстановлении оконных проемов и потолочного перекрытия, а также оказать помощь по очистке территории от последствий.

За оказанную поддержку и помощь со стороны пожарных семья пострадавших выразила им искреннюю благодарность.



Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Происшествия   #МЧС  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
О тонком льду на Урале предупредили рыбаков в Атырау
Вертолет задействовали для спасения условно тонущих рыбаков в Усть-Каменогорске
Специалисты МЧС РК готовы к поисково-спасательным операциям - Кахарман Оразалин
Не ездить зимой по горно-проселочным и объездным дорогам рекомендуют в ДЧС Алматинской области
Популярное
1 Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев
2 О некоторых денежных переводах физлиц будут сообщать в налоговую банки в Казахстане
3 1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
4 Казахстанское трио произвело фурор в Берлине
5 В Германии решили выходить из пандемии в три этапа
6 Глава государства принял министра обороны
Читайте также
Казахстанского бойца ММА расстрелял охранник в центре Москвы
Вертолет задействовали для спасения условно тонущих рыбаков в Усть-Каменогорске
Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев
О некоторых денежных переводах физлиц будут сообщать в налоговую банки в Казахстане
1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Казахстанское трио произвело фурор в Берлине
В Германии решили выходить из пандемии в три этапа
Глава государства принял министра обороны
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив