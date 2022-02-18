Пострадавший от хлопка газа дом пенсионера МЧС отремонтировали акмолинские спасатели

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Пожарные Аккольского района помогли пенсионеру МЧС отремонтировать дом, в котором произошел хлопок газовоздушной смеси, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, 12 февраля на пульт связи части ПЧ-26 города Акколь поступило сообщение о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием балки потолочного перекрытия и помещения котельной в частном жилом доме. К месту вызова незамедлительно были направлены пожарные расчеты: две единицы техники и семь человек личного состава.

«По прибытии пожарными в кратчайшие сроки было ликвидировано горение и не допущено дальнейшее распространение пожара. В результате хлопка произошло повреждение шиферного перекрытия кровли, взрывной волной выбиты три оконных проема дома, а также пострадали три человека, находившихся в момент случившего в непосредственной близости от произошедшего. Пострадавшие незамедлительно были переданы карете скорой помощи для оказания квалифицированной медицинской помощи. В настоящее время состояние пострадавших «стабильно-хорошее», они переведены в палату хирургического отделения», - поделились в ведомстве.

Как выяснилось, хлопок газовоздушной смеси произошел в доме пенсионера органов гражданской защиты. В тот же день действующими сотрудниками гражданской защиты Акколького района было принято решение оказать посильную помощь в восстановлении дома, помочь пенсионеру в перекрытии кровли дома металлическим профлистом, восстановлении оконных проемов и потолочного перекрытия, а также оказать помощь по очистке территории от последствий.

За оказанную поддержку и помощь со стороны пожарных семья пострадавших выразила им искреннюю благодарность.



