Пострадавший на стройке рабочий в Петропавловске находится в коме

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Состояние пациента тяжелое. Он находится на аппарате ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, оба молодых человека получают комплексное лечение. Один пациент находится в многопрофильной городской больнице. Его состояние с улучшением, он находится в сознании.

Второй пострадавший мужчина в возрасте 28 лет поступил в многопрофильную областную больницу. Он в коме. Состояние тяжелое, находится на аппарате ИВЛ.

Ранее сообщалось, что вчера на строительном объекте Петропавловска при очистке водопровода колодцев погиб один работник, двое пострадали.