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    09:53, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Пострадавший на стройке рабочий в Петропавловске находится в коме

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Состояние пациента тяжелое. Он находится на аппарате ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления здравоохранения, оба молодых человека получают комплексное лечение. Один пациент находится в многопрофильной городской больнице. Его состояние с улучшением, он находится в сознании.

    Второй пострадавший мужчина в возрасте 28 лет поступил в многопрофильную областную больницу. Он в коме. Состояние тяжелое, находится на аппарате ИВЛ.

    Ранее сообщалось, что вчера на строительном объекте Петропавловска при очистке водопровода колодцев погиб один работник, двое пострадали.


    Теги:
    Регионы Казахстана Северо-Казахстанская область Петропавловск Происшествия Происшествия, ЧС
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