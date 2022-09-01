09:53, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6
Пострадавший на стройке рабочий в Петропавловске находится в коме
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Состояние пациента тяжелое. Он находится на аппарате ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы управления здравоохранения, оба молодых человека получают комплексное лечение. Один пациент находится в многопрофильной городской больнице. Его состояние с улучшением, он находится в сознании.
Второй пострадавший мужчина в возрасте 28 лет поступил в многопрофильную областную больницу. Он в коме. Состояние тяжелое, находится на аппарате ИВЛ.
Ранее сообщалось, что вчера на строительном объекте Петропавловска при очистке водопровода колодцев погиб один работник, двое пострадали.