Пострадавшим во время пандемии предпринимателям окажут поддержку в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на онлайн-брифинге для СМИ сообщил, что в настоящее время на региональном уровне с целью поддержки бизнес-сообщества подготовлен пакет мер, который позволит сохранить их финансовое благополучие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бакытжан Сагинтаев отметил, что меры поддержки обсуждаются совместно с бизнес-сообществом и палатой предпринимателей «Атамекен». На заседаниях регионального совета и делового совета города предложены меры по отмене долгов по коммунальным платежам, аренде за период простоя.

Подготовленный пакет мер по поддержке предпринимателей предусматривает субсидирование убытков среднего предпринимательства, субсидирование коммунальных платежей в полном размере, создание общественных рабочих мест, освобождение от аренды государственного и квазигосударственного имущества, субсидирование 30% арендной платы для арендаторов рынков и ТРЦ.

Кроме того, подготовлен ряд мер поддержки на республиканском уровне. Это освобождение от налогов и платежей бизнеса, чья отрасль находится под запретом или ограничениями, социальные выплаты работникам в отраслях, находящихся под запретом или ограничениями, отсрочка по уплате всех видов налогов, предоставление отсрочки по кредитам и другие.





Напомним, 1 апреля 2021 года Глава государства провел совещание об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране, в рамках которого он поручил Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и Национальному банку проработать возможность отсрочки платежей по кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики.



