Пострадавшим в авиакатастрофе оказывается вся необходимая медпомощь – аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев выехал на место крушения военного самолета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выехал на место крушения военного самолета АН-26. Поручил соответствующим службам провести ликвидацию последствий произошедшего. Соболезную родным и близким погибших. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», - написал аким в Twitter.

Напомним, возле аэропорта Алматы упал самолет. 13 марта текущего года в 17:25 часов поступила информация от диспетчерской службы аэропорта города Алматы о том, что в 17:22 часов военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы.

Погибли четыре человека. Двое пострадавших находятся в реанимации больницы Алматы.

По поручению Президента начата работа по выяснению причин авиакатастрофы.





Фото: Александр Павский



