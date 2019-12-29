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Пострадавшим в авиакатастрофе детям передали новогодние подарки от имени Президента

29 Декабря 2019 14:41
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Пострадавшим в авиакатастрофе детям передали новогодние подарки от имени Президента

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев навестил пострадавших в авиакатастрофе детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Бакытжан Сагинтаев посетил Центр детской неотложной медицинской помощи, где находятся девять детей, пострадавших при падении самолета.

Аким города лично ознакомился с состоянием ребят и вручил им новогодние подарки от имени Президента страны Касыма-Жомарта Токаева, который пожелал детям скорейшего выздоровления.



Как доложил главврач Центра детской неотложной медицинской помощи Абай Кусаинов, шестеро детей были госпитализированы в отделение интенсивной терапии, трое — в отделение травматологии, их состояние средней тяжести. Двоим была проведена операция с применением высокотехнологичных современных методов лечения.

На сегодня состояние прооперированных — средней степени тяжести с положительной динамикой.

В настоящее время все дети переведены в профильные отделения, где получают всю необходимую медицинскую помощь.




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Ключевые слова: Алматы, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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