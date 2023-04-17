Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Пострадавшим от взрыва в Жанаозене помогут с получением новых квартир

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
17 Апреля 2023, 10:44
Пострадавшим от взрыва в Жанаозене помогут с получением новых квартир

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - АО НК «КазМунайГаз» готова оказать помощь жертвам взрыва в Жанаозене. Оставшимся без жилья семьям обещают помочь получить новые квартиры. Об этом говорится в заявлении нацкомпании, передает МИА «Казинформ».

АО НК «КазМунайГаз» сделала заявление по поводу ЧП в Жанаозене.

«Оставшиеся без жилья семьи получат новые квартиры, пострадавшим в сотрудничестве с центральными и местными исполнительными органами будет оказана вся необходимая помощь», - сказано в сообщении нацкомпании.

Напомним, в 05:00 по времени Астаны во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. Развернут оперативный штаб.

Позже стало известно, что один человек погиб, из-под завалов извлечены 6 человек. За медицинской помощью обратилось 12 человек, в том числе 8 детей, 5 человек из них госпитализировали, после осмотра врачей домой отпустили 7 человек.


КазМунайГаз   Происшествия   Мангистауская область   Регионы   Взрыв  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая