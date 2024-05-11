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    18:17, 10 Май 2024 | GMT +6

    Пострадавшим от паводков 218 семьям в Костанайской области купят жилье

    Паводки
    Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

    О ходе исполнения поручений Главы государства, данных во время рабочей поездки в Костанайскую область, Премьер-министру Казахстана Олжасу Бектенову доложил аким региона Кумар Аксакалов. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    Президентом поставлена задача – в сжатые сроки ликвидировать последствия паводков и оказать необходимую помощь всем пострадавшим. В рамках социальной поддержки 4 097 семей получили единовременную помощь на общую сумму 1,5 млрд тенге.

    В Костанайской области обследовано 95% пострадавших домов, из которых 796 требуют ремонта, 473 не подлежат восстановлению. По домам, не подлежащим восстановлению, согласно алгоритму, возмещение ущерба недвижимому имуществу осуществляется путем приобретения жилья или строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов.

    На сегодня для пострадавших жителей в городах Костанай и Аркалык уже приобретена 101 квартира за счет резерва Правительства и спонсорских вложений. В Аркалыке также строится 50-квартирный дом с финансированием ТОО «Базис А».

    В Джангельдинском и Амангельдинском районах за счет средств фонда «Қазақстан халқына» начато строительство 68 индивидуальных жилых домов. Планируется возведение 36 домов в Костанае, Костанайском и Карасуском районах за счет спонсорских средств. Оставшимся 218 пострадавшим семьям планируется возместить ущерб путем приобретения жилья.

    Аким области также доложил о выплате свыше 855 млн тенге, которые были направлены на возмещение ущерба за погибший скот в количестве 2 020 голов.

    Премьер-министр Олжас Бектенов поручил в кратчайшие сроки завершить обследование оставшихся домов. Восстановление жилья и поддержка пострадавших жителей является приоритетом работы Правительства.

    Теги:
    Фонд «Қазақстан халқына» Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Паводки в Казахстане Премьер-министр РК Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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