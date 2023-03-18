Пострадавшим от паводка в Кобдинском районе Актюбинской области выплатят материальную помощь

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Семьям, пострадавшим от паводка в Кобдинском районе, выплатят материальную помощь. Комиссия по оценке ущерба продолжает работу, ведётся обследование домов и дворовых территорий. Всего от жителей района поступила 101 заявка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

На данный момент известно, что три дома восстановлению не подлежат, в 4 рухнули перегородки, они признаны аварийными, 17 домов все еще остаются в воде.

В целях поддержки пострадавших до завершения работы комиссии 75 семьям будет перечислена материальная помощь в размере 500 тысяч тенге за счет внебюджетных средств. После того, как комиссия обследует все здания и сооружения, пострадавшие получат помощь в полном объеме в соответствии с заключениями экспертов о сумме ущерба.

Напомним, 13 марта из-за интенсивного таяния снега и большого потока талых вод со степи в поселке Кобда Кобдинского района произошло подтопление расположенных на окраине населенного пункта дворовых территорий, домов, здания ФОК и кафе. Жители были размещены в эвакуационном пункте.

15 марта решением акимата Кобдинского района была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

В настоящее время в населенном пункте наблюдается спад уровня паводковых вод. Работа по созданию искусственных водозаборов, укладке песка и откачке воды продолжается.

Задействовано 38 единиц специализированной техники, 277 человек.

Как сообщалось ранее, 18 марта глава МЧС Юрий Ильин по поручению Премьер-Министра Алихана Смаилова вылетел в Актюбинскую область для оценки ситуации, контроля и координации работ по ликвидации последствий паводков в населенных пунктах региона.

В ходе рабочего визита в Актюбинскую область министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин и аким Актюбинской области Ералы Тугжанов провели облет и ознакомились с текущей обстановкой в Кобдинском и Уилском районах.

24 дома построят для пострадавших от паводка в Кобдинском районе Актюбинской области.